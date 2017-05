Rosana presenta en Rosario "En la memoria de la piel"

recorrido. Rosana es responsable de éxitos como "A fuego lento".

La cantautora española Rosana inicia en Rosario una extensa gira por Argentina para la presentación de su más reciente disco "En la memoria de la piel", hoy, a las 21.30, en el teatro El Círculo (Laprida y Mendoza).

Para la autora de "El talismán", "A fuego Lento" y "Si tú no estás", "En la memoria de la piel" no solamente es el título del nuevo álbum sino una frase que se repite en dos canciones del disco, como queriendo subrayar su significado y transmitirlo como idea central de la producción, donde conviven composiciones, melodías y cambios de ritmos.

La gira también pasará por las ciudades de Córdoba, Buenos Aires, Coronel Pringles, San Juan, Mendoza, Santa Rosa, Neuquén, Bahía Blanca y Mar del Plata.

Tras 20 años de experiencia, con cientos de conciertos y millones de discos vendidos, este nuevo álbum sucede a "8 Lunas!", el octavo álbum en su carrera publicado en noviembre de 2013 y que reversionaba sus más grandes éxitos junto a las voces más reconocidas en el mundo de la música.

"En la memoria de la piel" es una colección de once nuevas canciones que pertenecen a una misma época. Los temas de la placa empezaron a tomar forma tras un paréntesis después de su última gira internacional, en junio de 2015, al regresar de Estados Unidos.

Rosana tuvo tres nominaciones a los Grammy Latinos por sus tres producciones anteriores en la misma categoría de mejor álbum de cantautor. La primera nominación para Rosana Arbelo, nacida en Lanzarote, en las Islas Canarias, fue en 2009 por "A las buenas y a las malas", luego en 2012 por "¡Buenos días, mundo!" y en el 2014 optó por "8 lunas". En tanto, la revista Billboard eligió la nueva producción entre los diez mejores álbumes latinos -noveno específicamente- del año 2016.

"El disco va recogiendo los premios que le van tocando... El Grammy al final es un reconocimiento de los compañeros, es otro tipo de regalo", reflexionó la cantautora.

Según indicó a la agencia española, como una motivación personal y profesional, buscaba un nuevo sonido para su disco, lo cual encontró casualmente, cuando un día bajó al sótano de su casa, y al aplaudir, reconoció que la acústica del lugar era el perfecta para construir el estudio de grabación y arrancar la producción.

"Fue un sonido más orgánico, con mucha reverberación natural. Era un sonido que guardaba en mi interior, pero que no conseguía escuchar en algún estudio, ni en Abby Road, en Nueva York o Miami", contó Rosana de aquel momento.

"Siempre buscaba un sonido de estudio que retumbara las canciones y de repente, di varias palmadas y fue perfecto", prosiguió contando la artista española. Fue entonces que retiró todos los muebles del cuarto para ubicar de manera temporaria el cuarto de grabación, aunque tras terminar la producción, decidió desmontarlo.

"Fue como si cumpliera un sueño", admitió Rosana, y añadió que "En la memoria de la piel", tiene un título con explicación bastante poética. Según Rosana, la piel "es lo más libre del ser humano", como el cabello que cualquiera ostenta en sus brazos, y no la mente, pues la misma puede terminar vacía.

"Y cuando se erizan los pelos, no hay engaño. Esa sensación es la más honesta y es la que el ser humano no decide, sino que ocurre", reflexionó la intérprete de "Talismán", "Si tú no estás aquí", "A fuego lento", "Sin miedo", "Magia" y "Llegaremos a tiempo", entre otros.

"La piel es la memoria más común de los seres humanos. La piel eriza, sin maquillaje, sin adulterar", quien ha sido reconocida por la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (ASCAP) por vender más de un millón de copias en Europa.