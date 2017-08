Ron Wood reveló que en mayo fue operado de un tumor y temió por su vida

Ron Wood reveló que fue operado por un tumor en un pulmón en mayo, según lo publicado en una entrevista en el diario británico The Mail on Sunday. "Fue una semana en la que todo pendió de un hilo. Podría haber sido el final, el momento de decir adiós. Nunca se sabe lo que puede pasar", confesó el guitarrista de The Rolling Stones, quien señaló que ya había decidido que no se sometería a una quimioterapia por temor a perder el pelo.

Sin embargo, Wood contó que finalmente el cáncer no se propagó y, tras una intervención quirúrgica, "todo va bien ahora".

El guitarrista consideró que el diagnóstico no lo sorprendió debido a la vida de excesos que llevó, con un alto consumo de alcohol y drogas duras como la cocaína y la heroína.

"No debería estar aquí, pero siempre he tenido un ángel de la guarda súper fuerte para velar sobre mí", manifestó Wood.