Romeo Santos presentó "Golden": "Me proclamo el rey de mi género"

Romeo Santos prefiere que el público descubra por sí mismo a qué le canta con Julio Iglesias en su dueto "El amigo", un tema incluido en su último disco "Golden" que lleva un mensaje de doble sentido.

"Para mí es una de mis canciones más geniales porque al principio no se entiende. Está escrita de una forma muy subliminal", dijo el cantante neoyorquino de origen dominicano y puertorriqueño en el anuncio oficial del lanzamiento de su nuevo disco.

Con 18 cortes que incluyen dos descargas contra los "haters", su primer reggaetón en más de una década y colaboraciones con artistas como Juan Luis Guerra ("Carmín"), Ozuna ("Sobredosis"), y Nicky Jam y Daddy Yankee ("Bella y sensual"), Santos espera que "Golden" conecte con un público amplio y variado.

La producción, que fusiona la bachata dominicana con otros géneros y presenta letras cargadas de sensualidad, también incluye una bachata tradicional ("Doble filo"), un homenaje a la música jíbara puertorriqueña ("Ay bendito"), una historia de infidelidad contada en dos canciones, una desde la perspectiva del amante y otra desde la perspectiva del marido ("El papel Part 1" y "El papel Part 2") y un irreverente dueto con Jessie Reyes ("Un vuelo a la").

"Es de lejos mi disco más completo hasta el momento", dijo el cantante acerca de su tercer lanzamiento como solista post grupo Aventura, que llega con un segundo sencillo en el No. 1 del "Latin Airplay" de Billboard: "Imitadora".

El primer sencillo, "Héroe favorito", encabezó la misma lista a principios de año, hasta que Luis Fonsi y Daddy Yankee se lo arrebataron con el magaéxito "Despacito".

"«Despacito» es un fenómeno. Yo en ningún momento lo miro desde ese punto de vista. Creo que es un placer poder nuevamente ocupar el primer lugar, pero yo soy fanático de esa canción y no lo veo así. Nadie le puede caer atrás a esa canción", dijo Santos a The Associated Press.

EM_DASHEl disco comienza con una "Intro" y tiene también una especie de "outro" (la salpicada de palabrotas "Sin filtro") que decís son una respuesta a la reacción de tus fans ante algún comentario negativo sobre tu música...

—Yo muy pocas veces me desahogo de esa manera, sobre todo en entrevistas, yo como que no le doy mucha mente a lo negativo que dicen de mi persona, pero sí hay fanáticos que por curiosidad se preguntan qué siente Romeo de estas cosas que suceden y como que me desahogué un poco y también es entretenimiento. O sea, no me tomo esas cosas tan en serio, pero sí me proclamo el rey de mi género. Tengo una responsabilidad también de vender el producto y decir "Yes, I'm back, I'm the king" ("Sí, estoy de regreso, soy el rey").

—Contanos un poquito sobre la colaboración de Juan Luis Guerra en "Carmín"...

—Para mí Juan Luis es un maestro. Tengo el honor de decir que le muestro esta composición, pero solamente tenía como un 60 por ciento. Por ser Juan Luis Guerra, que es increíble compositor, arreglista, productor, yo le dije "Bueno, aquí si quieres ponle tu toque". Pero me dice "No, termínala, termínala que es para tu disco". Obvio que sí hizo unas sugerencias de acordes que es donde uno vuelve a entender por qué es un maestro.

—Se ha pedido que no revelemos a qué le cantás con Julio Iglesias en "El amigo" para que el público lo descubra por sí mismo, ¿pero qué se puede contar de este trabajo?

—Otro honor para mí. O sea, Julio Iglesias. Indiscutiblemente me tomo el atrevimiento de decir que Julio Iglesias es lo más cercano que tenemos los latinos a un Frank Sinatra. Y yo soy tan atrevido que me llaman para un proyecto, un disco (de duetos) que estaba realizando Julio y le digo, "Mira, me encanta el hecho de que hagan el acercamiento, sería un honor y si tú insistes yo lo hago ¡Pero yo tengo otra idea! Quisiera hacer otra canción inédita de cero y presentártela". Y él me dice inmediatamente "Claro, claro, vamos a hacerlo" (dice imitando el acento español). Le presento este tema, no le digo de qué se trata, él no dice nada tampoco. Me pregunto, "¿Se dará cuenta de qué se trata?". Luego de haber grabado su voz me dice, "Romeo, ¿la canción se trata de esto?". Y yo, "Sí Julio". Y me dice: "¡Eres un genio!". Son cosas que me llenan de una felicidad inmensa, poder decir que colaboro con estos titanes, todos pilares, que depositan esa confianza en mí.

—El disco también incluye tu primer reggaetón en más de una década, "Bella y sensual", con Nicky Jam y Daddy Yankee (el último fue "Noche de sexo" de Wisin y Yandel, lanzado en el 2006).

—Yo soy muy fanático de Daddy Yankee y de Nicky y los respeto bastante, son dos monstruos en su género. No había trabajado con ellos y la demanda era fuerte por aquí. "¿Cuándo vas a trabajar con Nicky? ¿Cuándo vas a hacer un tema con Daddy Yankee?". Y dije "Guau, vamos a hacer un tema donde toditos estamos en una competencia para ver quién se consigue a esta chica". Viajé para Puerto Rico para trabajar con Yankee en el estudio y con Nicky (en Miami). Yo ya sabía que ellos eran talentosos y que tienen muchos fans, pero me fui con un nivel de respeto aún más fuerte.

EM_DASH¿Qué querés transmitir con "Golden"?

—Yo no quiero que mi música sea considerada moda. Yo quiero que en este disco esté presente que este es mi fuerte en este momento, que este es mi disco de oro. Quiero que la gente lo perciba como un disco de grandes éxitos.

Sigal Ratner-Arias

Associated Press