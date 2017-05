La organización Artists' Pledge for Palestine, encabezada por el músico Roger Waters, le envió una carta a la banda británica Radiohead en la que le solicita que cancele el concierto del 19 de julio en Israel, en solidaridad con el pueblo palestino, al que aseguran, "le han impuesto un apartheid". El organismo está integrado por el ex líder de Pink Floyd, por el ex Sonic Youth, Thurston Moore y la actriz Julie Christie, entre otros.