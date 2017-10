Rodrigo Lussich: "Eleonora es una mujer hermosa y pensamos igual en muchas cosas"

El periodista, Rodrigo Lussich, manifestó abiertamente su atracción por Eleonora Wexler y le envió un mensaje cuando ella brindaba una entrevista en el ciclo radial "Agarrate Catalina" por La Once Diez.

Mientras la actriz se refería a su profesión y además, entregaba detalles de su vida personal, dedicó unas palabras al periodista.

"Lo leí una vez, me encanta Rodrigo, es divino, divino", afirmó Wexler. Al tiempo que aseguró que "para mí es un halago, me encanta porque no importa el sexo, lo que importan son las personas".

"Es un hermoso piropo, podemos cenar, por supuesto", fue la respuesta de la talentosa artista para aceptar la invitación.

PrimiciasYa.com habló con Lussich y señaló: "La verdad es que por ahora fue un saludo al aire, ella dio una nota para un programa y me pidieron que le grabe un saludo, a mi ella me encanta, es una mujer hermosa y pensamos igual en muchas cosas. Su respuesta fue un halago para mí y ya nos vamos a cruzar seguramente. Los pasos hay que darlos firmes, y por ahora son piropos, ella se los merece. Pero no mediatizaría una cosa así, como jamás lo hice con nada de mi vida íntima. Las etiquetas son para los cuadernos".

¿Existe la posibilidad de enamorarte de ella?

Me podría enamorar de cualquier persona. Enamorarse es la excepción, no la regla. Así que si me pasara no me importaría con quien. Pero en este caso por el momento es la buena onda en un cruce de notas al aire. Ella es lo más.

