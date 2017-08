Rocío Robles contó el motivo por el que decidió terminar su amorío con Tyago Griffo

El amor duró poco en la vida de Tyago Griffo y Rocío Robles. La bailarina de " ShowMatch " contó que decidió terminar la relación por una actitud de él que le había molestado mucho.

Luego del cruce picantísimo que Robles tuvo con la Bomba Tucumana, le preguntaron al cantante si creía que tenía que defender a su novia, y la respuesta fue negativa. Por este motivo, entonces, la morocha decidió poner un punto final.

"Me peleé porque el jueves pasado le preguntaron en 'La previa del show' si sentía que tenía defenderme sobre los dichos de su madre (La Bomba Tucumana) y él dijo que no porque yo tenía micrófono", reveló en "Este es el show".

griffo.JPG



"Me pareció una falta de respeto. Primero porque no tengo micrófono todo el tiempo; segundo, porque yo también tengo una mamá que no trabaja en televisión y que le molesta que se digan un montón de cosas y después, porque él sabe que muchas veces no he contestado de la manera que pienso por respeto a él, entonces no me sentí cuidada, no me gustó", agregó.

Por último habló sobre el rótulo que tenían. "De novios no estábamos. Sí estábamos todo el tiempo juntos. Iba a todos lados con él", aseguró.