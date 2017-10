Rocío Guirao Díaz y Nicolás Paladini hicieron arder la pantalla lookeados como vikingos

Rocío Guirao Díaz y Nicolás Paladini se inspiraron en la serie "Vikingos" para su performance libre que fue correcta aunque no cautivó al jurado.

Antes del baile, Rocío tuvo tiempo de devolverle gentilezas a Chechu Bonelli.

"Me parece un plomo que Chechu Bonelli se pelee conmigo", comentó la modelo en la previa. "Se la agarró conmigo. No sé, se puso re nerviosa", lanzó. rocio2.JPG



"Amigas no somos, somos compañeras de laburo. Yo pensé que teníamos buena onda, pero es rarísimo. Acá te das vuelta y te dan un hachazo en medio de la cara", agregó.

Llegó el tiempo de la coreo y los puntajes. Angel De Brito les puso un 5: "La idea mucho no me conmovió. Me pareció bastante simple para un ritmo libre, no me mató".





Embed Equipo completo! Comenten abajo si les gustó la coreografía! Una publicación compartida por Rocio Guirao Diaz (@rocioguiraodiaz) el 16 de Oct de 2017







Pampita , con el voto secreto, adelantó que la coreo no fue de su agrado "No me gustó la parte de la peleas, pero los vi bailar coordinados. Igual, me faltó algún momento explosivo", consideró.

Moria los animó con un 9: "Esta pareja es moderna, no tiene olor a naftalina. Me encantó desde la actitud que tuvieron. Gran show".

Polino fue piadoso con un 5: "El trabajo quedó a mitad de camino. Me pareció que faltó show, pero voy a valorar el progreso de Nicolás".