Rocío Guirao Díaz respondió a la advertencia de De Brito sobre la popularidad de Nicolás Paladini

El jurado le dijo que tenga cuidado con "hacer tan famoso" al empresario, dando a entender que podía terminar muy codiciado como fue el caso de Fabián Cubero, que se hizo famoso por su relaci{on con Nicole Neumann

La previa de Rocío Guirao Díaz y Nicolás Paladini



"Cuidado con hacer tan famoso a tu marido, Rocío. Mirá cómo terminó Nicole con Cubero", le dijo De Brito.

Guirao Díaz ni se inmutó y sólo tuvo palabras generosas con el rosarino. "Cuando me conoció él fue una gran persona conmigo, me bajó de la estratósfera en la que estaba y siempre me potenció y siento que hoy se merece el reconocimiento igual que yo", aseguró la modelo.

Sobre los mensajes que ella recibe en las redes sociales, Paladini desdramatizó la situación. "Me cago de risa. Algunos son medio zarpados, eh, pero tiene onda", afirmó.