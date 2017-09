Robert Redford y Jane Fonda, dos Leones de Oro en Venecia

Filmaron películas juntos durante 47 años. Se conocieron en los 60 y casi medio siglo después se convirtieron en dos leyendas de la gran pantalla, razón por la cual Robert Redford y Jane Fonda recibieron ayer el León de Oro honorífico del Festival de Venecia.

La mítica pareja presenta además su último trabajo conjunto delante de la cámara, "Our Souls at Night" (nuestras almas en la noche) un drama romántico dirigido por el indio Ritesh Batra basado en la novela homónima de Kent Haruf y centrado en dos ancianos que deciden pasar las noches juntos charlando para espantar a la soledad. La película no se estrenará en cines, sino que se verá directamente a partir del 29 de septiembre en la plataforma digital Netflix, que es la productora.

Redford y Fonda forman parte de todo un contingente de estrellas mayores que llegarán a Venecia, el cual se celebrará hasta el 9 de septiembre. Judi Dench, Helen Mirren, Donald Sutherland y Michael Caine también tendrán participaciones en pantalla y en la alfombra roja.

Redford (de 81 años) contó en rueda de prensa que ha querido hacer este trabajo por tres razones: primero porque apenas se hacen películas para audiencias de más edad, segundo porque cree que el cine romántico perdura y la tercera para volver a trabajar con Fonda (79 años).

"Hemos hecho películas juntos durante 47 años y quería hacer otra película con Jane antes de morir. Tenemos una larga historia en el cine", aseguró el actor, que a lo largo de su carrera también se ha significado en diversas causas políticas al igual que Fonda.

Por su parte, Fonda dijo que sus personajes solían estar enamorados de los de Redford, y que "quería ver cómo era enamorarme otra vez de él. Fue divertido besarlo cuando estaba en mis 20 y besarlo nuevamente en mis casi 80".

La actriz añadió que le encanta el hecho que "estas películas marquen el principio y el final de nuestras carreras". "En «Descalzos en el parque»", dijo a reporteros, "interpretamos a una joven pareja que se acaba de casar y ahora interpretamos el amor en las personas mayores, y el sexo en las personas mayores... Aunque en mi opinión Ritesh cortó la escena de sexo demasiado pronto", bromeó Fonda sobre el director Ritesh Batra. En cuanto a Redford dijo: "Vivo para tener escenas de sexo con él".

Fonda señaló que la representación de la gente mayor está mejorando, como su serie de Netflix "Grace and Frankie", en la que interpreta a una mujer que tras años de matrimonio queda nuevamente soltera. "Ya he tenido tres amantes en esa serie", dijo. "Estoy muy feliz de que le estemos dando un rostro cultural a las mujeres mayores". Además agregó que el amor y el sexo mejoran con la edad "primero que nada porque nos atrevemos a más cosas ¿qué tenemos que perder? Mi piel cuelga y también la de él", dijo.

Durante el certamen se podrá ver además la reposición de "El jinete eléctrico" (1979), el anterior trabajo en el que que compartieron cartel, antes de envejecer juntos con "Our Souls at Night" en la que interpretan a dos personas que siempre vivieron en casas vecinas pero que solo comienzan a comunicarse luego de enviudar.