Richie Ramone toca los hits del punk rock hoy en Rosario

Richie Ramone se presenta por primera vez en Rosario, hoy a las 21, en Pugliese (Corrientes 1530). El ex baterista de Ramones estará presentando su último disco "Cellophane", editado durante el año pasado. Además no faltarán los clásicos de la banda de Queens que marcaron el rumbo del género. Richard Reinhardt, nombre original de Richie Ramone, ingresó a Ramones en febrero 1983 y junto a ellos grabó los discos "Too tough to die", "Animal boy" y "Halfway to sanity". Tras cinco años abandonó el grupo y luego de un par de años retomó su actividad musical.

"Cellophane" es su último disco lanzado en 2016. Fue grabado en los estudios Red Bull en Los Ángeles y cuenta con la producción de Paul Roessler. El álbum cuenta con nueve canciones y los músicos que trabajaron en este material fueron Clare MissTake, Ben Reagan y Alex Kane. El primer single del disco fue "I fix this".

Richie fue el único baterista en participar como vocalista líder en canciones de Ramones, incluyendo "Can't Say Anything Nice" y la inédita "Elevator Operator", además de varios demos. La habilidad para cantar de Richie fue apreciada por Joey Ramone: "Richie es muy talentoso y versátil. Él realmente fortaleció la banda". Richie realizó más de 500 conciertos por todo el mundo con los Ramones, incluyendo América del sur.