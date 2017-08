Raly: "Usé la música como instrumento de sanación"

Más de setenta mil visualizaciones en Youtube tiene el nuevo sencillo de Raly Barrionuevo, "Niña de los andamios", chacarera que da nombre al disco y que en pocos días podrá escucharse completo en plataformas digitales. Sin embargo, el cantautor santiagueño parece no tener idea del flujo que su música tiene en internet, ocupado en los últimos ajustes de los shows que se vienen, de escuchar las voces de la tierra, los árboles y los sonidos de las sierras cordobesas, siguiendo una tradición folclórica de la que el músico es sangre joven y renovación.

"Niña de los andamios" fue grabado en Estudio 34 de Villa Allende, bajo la dirección técnica de Teby Cavoti y con la producción del socio habitual de Raly, Juan Pablo Toch. Es un trabajo íntimo e intenso, que deja ver los más de 20 años de carrera y los amigos que el santiagueño se hizo a su paso. En el marco de una gira nacional que comenzó este mes en Tucumán, Salta y Jujuy, Raly Barrionuevo actuará en Rosario esta noche, a las 21.30 en Auditorio Fundación.

"Hoy la música se escucha de manera digital, y es ahí donde también se da la autogestión", explicó Raly. "El disco es de colección, pero lo importante es que se difunda porque mientras la música se pueda escuchar, está todo bien", agregó. Sobre la autogestión se refiere a Disco Trashumante, el sello discográfico (y canal de Youtube) por el que ha editado varios de sus discos. "De Facebook ni ahí, pero nuestro sellito ha estado buenísimo para dar el paso a la independencia total, concibo al arte como algo totalmente independiente".

Es que Raly está cada vez más lejos de las compañías discográficas y esa manera de difundir la música. Aspira en todo sentido a la autogestión y a la independencia artística, que es la manera en que piensa y hace su música también. "Le doy la importancia a la independencia en todos los sentidos, voy por ese camino", por lo que no ha apurado la difusión del disco y, aunque está ansioso por tener el disco en mano, tiene la idea de hacer vinilos, "pero todo a su tiempo". Y habrá que esperar, porque el formato físico de "Niña de los andamios" estará antes de octubre.

La familia y los amigos. De una producción de cerca de cuarenta canciones que Raly hizo en los últimos años quedaron tan sólo doce, que conforman el nuevo álbum. "Le di bola a cosas que antes no tenía tan en cuenta, y más allá de que no me gustó dejar afuera otras canciones, en cuanto al concepto pusimos los temas y letras que nos parecía que conectaban mejor," explicó. En una etapa más autobiográfica, el músico asegura que se abrió bastante y que usó "la música como un elemento de sanación".

Esto se nota mucho en canciones como la que da nombre al disco, una chacarera que con algo de melancolía expone la sensibilidad de la voz de Raly y que está dedicada a su madre.

"Andamio o sostén tienen que ver tanto con un obrero o un artista que está esculpiendo una obra, y es así como la recuerdo a mi mamá, como subida al andamio poniendo su mejor esfuerzo", dijo. Andamio tiene que ver con la construcción pero también con el riesgo, y es de esta manera en que el recuerdo de su madre se hace canción. "Ahí está ella como subida al andamio poniendo su mejor esfuerzo, con todo lo que le costó porque nos crió sola, y me dio lo más preciado que es la libertad de poder hacer lo que hago ahora... fue fuerte, como cualquier madre, no?" dijo el músico. El aporte en coros de Lisandro Aristimuño en este tema es de gran delicadeza, y abre el juego a la participación de músicos y amigos del santiagueño en el resto del álbum.

Particularmente es un disco biográfico, con varias dedicatorias. De esta manera, abre con una canción sobre su madre y cierra con una para su padre. "Mi papá fue una persona que conocí de grande, que fue un gran cantor y músico, y lo volví a reencontrar más tarde; la canción habla de cuando él se fue, momento que yo no recuerdo pero armé una historia sobre cómo imagino aquel momento", dijo Raly. No tiene resentimientos, simplemente sus padres no pudieron estar juntos por cosas de la vida y de todo esto se trata la canción llamada "Mi esfera de cristal". "No lo volví a ver, fue una pena que él tenia también", concluyó.

El músico cordobés Rodrigo Carazo aportó voces en una chacarera algo irlandesa, junto con Pamela Schweblin tocando la gaita en "Seremos agua". Federico Seimandi tocó el contrabajo en "Una huella", la cantante Micaela Vitta hace los coros en "La ocasión" y también participa Milena Salamanca, una joven voz del folclore, oriunda de La Plata. "Todos vinieron con una gran predisposición, cada uno buscó su detalle, su momento...y las chicas haciendo coros con sus voces impresionantes, fue contundente su participación", contó Raly, sin dejar de mencionar el trabajo de todos los músicos de su banda: César Elmo en batería y percusión, Sebastián Sayes en bajo, Edgardo Castillo en guitarra, vientos y coros, Mauricio Páez en guitarra y coros, y Cecilia Quiroga en teclados. El disco busca un sonido moderno y a la vez, por ejemplo, no cuenta con batería sino que se utilizó percusión criolla. "En «Niña de los andamios » yo toco la percusión, grabé también los bombos legüeros, el cuatro venezolano y el piano en otras canciones", contó. En las manos de Juan Pablo Toch quedó la producción del disco, músico cordobés del que Raly recomienda escuchar su banda, llamada Toch.

Salir a tocar. "En Rosario va a sonar el disco completo, la Ceci (Cecilia Quiroga) que toca teclados se hizo cargo de las voces de todas las chicas, va a estar tipo pulpo cubriendo esos lugares", dijo Raly sobre la presentación de esta noche. Adelantó que será un show de casi dos horas, y armó una lista de treinta canciones propias y que comparte con otros autores. Sonarán "Chacarera del exilio" por ejemplo, y algunas que el músico no ha tocado hace rato como "Somos nosotros" y "Ey paisano".

"Hace cinco meses que no tocaba por la producción del disco nuevo, igual reconozco que me gustó estar en mi casa, no sabés cómo me costó ir para Tucumán, Salta y Jujuy el viernes sábado y domingo pasados", se sinceró Raly. De todas maneras aclara que le gusta mucho estar con su público, y que en aquellos shows estuvo "calentando motores, fue la primera vez que tocábamos los temas en vivo y van a sonar cada vez más lindo, estamos viendo cómo va evolucionando todo arriba del escenario", explicó. Sin embargo, Raly abre un paréntesis en lo que respecta al folclore y tocar en grandes festivales. "Piden a gritos más propuestas, lamentablemente los festivales o los organizadores están pensando en lo comercial y en vender choripán y cerveza por sobre las propuestas artísticas", criticó y agregó que los grupos tienen que ir a los festivales y poner a todos de fiesta. "Van asomando algunas propuestas, pero me gustaría ver más grupos en las movidas de los festivales, me gustaría ver a algunos como José Luis Aguirre, un gran cantor de Córdoba, al grupo "Dura tierra", a Bruno Arias, a Demi (Carabajal) que tiene una propuesta re linda como solista hoy, a todos los que tienen un objetivo artístico como meta". Fiel a su estilo independiente, el santiagueño dijo "quedar vacío espiritualmente" si pensara estrategias comerciales dentro de lo musical.

No todo es música. Sabido es que Raly es un músico comprometido con la realidad social y, a principios de año, participó de manifestaciones en contra de las modificaciones a la Ley de bosques, para que la actividad agropecuaria no avance en sectores de bosque nativo cordobés. Fue por esto que recibió duras críticas de parte de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), entidad que emitió un comunicado cuestionando a los artistas que se manifestaron en repudio a la ley. El santiagueño no se quedó cruzado de brazos e hizo pública una carta en la que advierte los peligros del desmonte, ya que él vive en Unquillo, zona castigada por el cambio ambiental que produce la deforestación.

En este sentido, "Amiga tierra" es una de las nuevas canciones del disco, en la que vuelve a la carga sobre estas cuestiones. "Es una chacarera que cantan Peteco y Demi (Carabajal), además que uno toca el violín y el otro la percusión. Es un agradecimiento a la tierra", dijo. Otra de las novedades es "Tu memoria y tu mañana", canción en que Raly denuncia "la actitud avara de los que no respetan la tierra y hacen mierda todo, que terminan perjudicando a un montón de gente con su avaricia". Y agrega que el campo "está hecho mierda, está plagado de soja y toda esa mierda hasta el norte, en Salta es impresionante cómo en los últimos años se ha expandido". Con un mensaje para tomar conciencia se pudo escuchar que "A la tierra no la hieras / porque ella es la que cuida de tu flor / de tu silencio / tu dolor / tu semilla y tu mañana".

El músico recuerda su carta pública y cuando lo criticaron las organizaciones ligadas a la producción de soja, ya que él denunció también el uso de agrotóxicos. "Me dijeron que yo armé polémica, que lo hice para vender, para tener popularidad ¡imagínate! Siquiera respondo a algún grupo político". Y concluye con todo lo que de pruebas fehacientes hace con su música: "Estos son los cimientos sobre los que iempre estuve parado, respondo más que nada a mi tierra".