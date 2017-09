¿Qué respondió Mirtha a la propuesta de un beso en la boca del primo de Mónica Ayos?

Mirtha Legrand vivió un insólito momento en su programa de almuerzos cuando Mónica Ayos le hizo una xorprendente confesión familiar.

Es que la actriz radicada en México aprovechó un hueco en la conversación para hacerle un comentario a la diva. "Un beso a mi primo Lucas, que gusta de vos. Tengo un primo que gusta de vos. 'Decile a Mirtha que le daría un beso en la boca'. Vive en Mar del Plata, te lo juro. Le dije '¡no le puedo decir eso a Mirtha!', pero bueno, te lo dije", reveló.

beso



"¡Upa!", fue la primera reacción de la conductora ante tamaña frase de su convidada. "Decile que no le voy a dar un beso en la boca porque no doy, pero que me vaya a ver si es que voy a Mar del Plata", respondió con la elegancia que la caracteriza.