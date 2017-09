Que dijo Moria sobre la renuncia de Naiara Awada al Bailando por un pico de estrés

"Por un problema de stress, renuncia al #Bailando2017 , @AwadaNai . Le deseamos una pronta recuperación. Estamos viendo si hay reemplazo", expresó el animador.

A los pocos minutos del mensaje de Tinelli, la morocha confirmó la noticia a través del mismo medio: "A todo Ideas del sur .Que se volvió mi segunda casa. Lamentablemente tuve un pico de stress motivado por mis exigencias, mis presiones", escribió.

GRACIAS. Es lo primero que me surge . GRACIAS . Gracias infinitas a @cuervotinelli @hoppefede @elchatoprada Showmatch x este año maravilloso https://t.co/qSOPRMKCpQ

"Esto hizo que tenga que tomar esta decisión. Esta situación me excedió por completo y tuve que priorizar mi salud", dijo.

Y agregó: "Estoy bien. Muchas gracias a todos por preocuparse. Pico de stress. Infinito agradecimiento".

"Y gracias por entender que en este momento necesito estar tranquila. ", concluyó Nai que será reemplazada por Mica Viciconte.

"Agradecida una vez más.Todavía no caigo. Gracias @cuervotinelli estoy feliz", escribió la flamante participante del Bailando. La modelo hará pareja con hará pareja con Jorge Moliniers, quien se sorprendió con la salida de su compañera. "No lo veíamos venir", le contó el bailarín al conductor.

Si bien Tinelli no se refirió tanto al tema, Moria Casán metió un bocadillo picante contra Awada por haberse ido. Se ve que la jurado no cree mucho la versión del estrés. "No sabe qué inventar. Se la comió el show cuando vio que la pasaban", lanzó.

Para rematar, el conductor no se quedó atrás. "No es que no le crea, pero pobrecita", comentó