Producción hot de Barbie Vélez que afirmó: "Yo tenía razón sobre Fede Bal y Laurita Fernández"

Barbie Vélez dejó atrás su relación con Fede Bal aunque le gusta dejar en claro que ella tenía razón acerca de las sospechas de un vínculo con Laurita Fernández. La modelo volvió a mostrarse sexy en una revista y habló sobre su actualidad, los hombres y sus proyectos de cara al futuro.

"Hubo un cambio. Lo percibo en la calle y en las redes. Antes me decía 'loca' y 'mentirosa'. Ahora la cosa se equilibró. De todas maneras, él está fuera de mi vida. Si me dicen que está de novio, separado o que se casa, no me interesa. Si pensara en todo ese círculo, me haría mal. Cuanto más lejos, mejor", fue la respuesta de Barbie.

Embed Esta semana en @revistagenteok ❤️❤️ Una publicación compartida de Barbie Pucheta #BARVELEZ (@barbiepucheta) el 25 de Abr de 2017 a la(s) 6:40 PDT



Ella enfatizó en que el hecho de que se haya hecho pública la relación entre su ex y Laurita Fernández fue importante en ese sentido: "Me alivió, y no sólo porque yo tenía razón sobre ellos... Ahora, él va a hacer su vida y no me va a molestar".

En este marco, la hija de Nazarena Vélez admitió que ahora se siente una mujer más segura que nunca: "Crecí un montón. Me encuentro en paz, relajada y contenta. Recién ahora estoy paz, relajada y contenta. Recién ahora estoy sola, por primera vez. De los 16 en adelante no dejé de estar de novia. Cambié. Hoy salgo entre semana, voy a previas y a bailar. Disfruto de mi soltería. Antes necesitaba ponerme de novia, casarme y tener hijos. Aprendí a estar sola, aunque no lo esté del todo".

Embed Lo matada que llegue y como me tuneaste @kennyspalacios @ampaucastro ! Se viene algo muy Una publicación compartida de Barbie Pucheta #BARVELEZ (@barbiepucheta) el 23 de Abr de 2017 a la(s) 2:43 PDT



"Me pondré de novia cuando esté totalmente enamorada. Ya no voy a dar manotazos de ahogado. Antes reemplazaba a un chico por otro, para no estar sola. Ahora me va a costar, y no por volver a confiar o no en un hombre, ¡sino porque estoy muy feliz sola!", agregó.