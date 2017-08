Pergolini fue contundente y dio su versión sobre su regreso a la televisión

El fin de semana pasada, el diario Perfil publicó una noticia que confirmaba el regreso de Mario Pergolini a la televisión para el año 2018.

El programa iba a ser un reality llamado "La agencia", y el animador estaría acompañado de los publicitarios Ramiro Agulla y Carlos Baccetti, emblemática dupla de los 90'. Telefe era el indicado para transmitir el ciclo y la producción correspondía a Mariano Chihade.

Pero no todo es como parece. PrimiciasYa pudo contactarse con el exconductor de CQC para que confirme o desmienta esta noticia. El dueño de Vorterix optó por lo segundo.

"No es verdad esa noticia. Me lo ofrecieron pero dije que no porque la televisión no es para mí", subrayó Mario, volviendo a descartar la chance de regresar a la pantalla chica tras casi diez años de ausencia.