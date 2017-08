Pampita se enojó con el Pollo Alvarez que contó "la verdad" de lo que pasó con Fiorella

Carolina "Pampita" Ardohain defendió a su pareja Juan "Pico" Mónaco de los rumores que lo vincularon con la modelo Fiorella Balbi. La jurado del Bailando apuntó contra el Pollo Álvarez, compañero del extenista en el ciclo "Con amigos así".

"El Pollo debería hablar. Está en su conciencia. Él sabrá qué clase de amigo es y cuánto se la juega por un amigo. Con él hablamos. ¿Si discutimos? Es un tema nuestro", dijo la top a "Intrusos".

Horas más tarde, el Pollo decidió romper el silencio en el programa "Confrontados": "Decidí hablar porque se fue de las manos esto. Quiero contar lo que pasó porque yo estaba ahí. Después, lo que diga Carolina de mí no es un problema, lo que importa es lo que piense Juan, que es mi amigo".

El comunicado de Pico Mónaco: "Me veo forzado a desmentir ciertos dichos injuriantes"





Acto seguido, contó su versión de los hechos: "Cuento la situación, obviamente es la palabra nuestra contra la de ella. Después, cada uno cree lo que quiere. A Fiorella la conozco de cuando yo trabajaba en TYC Sports y ella era promotora; me caía bien hasta esto. Cuando me la cruzo, nos pusimos a hablar en el pasillo delante de mucha gente con la mejor onda y en ese momento me pide ir a sacarme una foto al camarín con los chicos".

"Entramos al camarín, estaban mis compañeros, entre ellos Juan, y los chicos no se quieren sacar la foto porque era dentro del camarín y podía llegar a traer algún problema, teniendo en cuenta que ellos están comprometidos. Fin de la historia. Pico nunca le elogió los tatuajes, como dijo ella", aseguró el conductor y luego reconoció que fue él quien la elogió.

Cuando le preguntaron si tuvo un affaire con Fiorella, como dejó entrever Pampita, él dijo: "No, yo no tuve nada con Fiorella. Automáticamente, me mandó un mensaje ella y charlamos. A lo que se refiere o no Carolina, es cosa de Carolina. Fiorella no me habla de Pico en ningún momento. Hubo un acercamiento de ella conmigo en un principio pero no pasó nada. La verdad es que Pico no dijo nada de ella".

Pollo Alvarez en "Confrontados"