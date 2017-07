"Pampita lo usó a Listorti para hablar de su hija Blanca, es más viva que el hambre", analizó Rial

Tras la confirmación del embarazo de Eugenia "la China" Suárez que espera un hijo con Benjamín Vicuña, una de las palabras más buscadas fue la de Pampita que al final no dijo nada. Sin embargo fue ocasión para que Jorge Rial analice el desempeño de la modela en su programa "Pampita On Line".

"Lamento mucho no poder decirles algo que les divierte o les sirva, pero me voy a mantener así porque tengo que tener una muy buena relación con el padre de mis hijos. No tengo nada que decir ni ahora ni en el futuro. Espero que lo entiendan y paremos ya con esto. No voy a decir nada, ni ahora ni en el futuro", aseguró la jurado de " ShowMatch " a "Intrusos".