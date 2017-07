Pampita lloró junto a José María Listorti al recordar al aire la muerte de su hija Blanca

José María Listorti estuvo de invitado en el programa Pampita Online y una pregunta de la conductora desembocó en la muerte de Blanca, en septiembre de 2012.

La charla derivó en el tema cuando Pampita le preguntó al conductor si alguna vez había llorado en cámara. Listorti dijo que sí y terminó confesando que lloró el día de la muerte de Blanquita, cuando tuvo que dar la noticia, dos días después.

"Cuando te pasó lo que te pasó, lloré. Me cayó como un balde de agua fría. Me shockeó. Son esas cosas de las que uno se acuerda cuando se enteró. Era un tema que no tenía ganas de encarar, yo también había sido papá y fue una de las pocas veces que lloré en cámara", comentó.

La emotiva charla de Listorti y Pampita



Pampita se quedó callada, y le repitió muchas veces. "Lo vi, lo vi". El silencio entre ambos fue elocuente y luego la modelo pudo hablar un poco más. "Yo vi el programa ese día aunque parezca mentira. Y sí, porque uno tarda unos días en reaccionar. Es así", aseguró.

José María la agarró de la mano y destacó su personalidad. Entonces Pampita agregó: "Es que es así. Como muchas mamás que siguen trabajando y alegres. Parece mentira, me lo preguntan muchos, yo no hablo mucho del tema, pero son muchas las mamás que están en la misma situación y siguen siendo felices y le siguen dando un lindo ejemplo a sus hijos, que es para lo que estamos acá, buscar la felicidad todos los días".