Pampita intervino en la pelea de Melina Lezcano con su bailarín y tomó partido por uno de los dos

Anoche, en ShowMatch y, luego de pelearse en "Este es el Show", Melina Lezcano y Joel Ledesema volvieron a verse las caras en la pista del Bailando. Como era de prever, los chicos se tiraron con todo por la cabeza.

"No me sentía cómoda, no había conexión", explicó Melina, pero las razones no fueron suficientes para Joel, quien se mostró sorprendido: "Me cayó como un balde de agua fría", describió.

A continuación, Pampita intervino en la pelea y explicó que "uno cuando trabaja se tiene que llevar bien con el que le toca."

"Acá los miman a todos y tratan de que estén contentos, pero a mí me parece una injusticia", agregó la morocha.

Acto seguido, Pampita dirigió una irónica advertencia hacia Melina: "Espero que con el próxmo bailarín bailes espectacular porque no sabés la expectativa que tenemos todos los jurados acá..."





Embed

Embed