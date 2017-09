Pampita contó por primera vez los secretos de su escandaloso divorcio de Martín Barrantes

pampita2.jpg

Carolina " Pampita " Ardohain elige su programa "Pampita On Line" para hacer jugosas declaraciones en medio de las entrevistas. En esta ocasión la invitada fue Ana Rosenfeld, la abogada que le llevó a cabo el juicio contra Martín Barrantes hace 15 años cuando el empresario acusó a la modelo de adulterio por haber quedado embarazada de Benjamín Vicuña cuando todavía estaban casados."Yo me casé, me separé, rehíce mi vida y quedé embarazada. Pero todavía no había salido el divorcio porque había que esperar un tiempo", relató sobre el escándalo mediático que protagonizaron al hacer fuertes declaraciones desde ambos lados.La Justicia falló a favor de Barrantes, Pampita fue declarada adúltera y perdió el juicio contra el empresario, con quien no llegó al año de casada. "Yo, con la inocencia de la juventud, no sabía que tenía que esperar la firma del papel para quedar embarazada y en ese momento era adulterio. A pesar de que estaba separada, ya no vivíamos juntos y yo vivía en otro país", agregó sobre la relación que había comenzado con el actor chileno en Santiago."Jamás pensé que la otra persona iba a hacer uso de la ley, realmente no sabía que la firma era importante. Y te fui a ver a vos sabiendo que era un caso indefendible", le dijo a la abogada, que manifestó su descontento con las circunstancias en las que se dio el divorcio."Ustedes habían ido a consultar de manera conjunta a un abogado porque se querían separar, pero tenían que esperar dos años. Tu caso fue testigo que dejó reflejado una no realidad. El hombre podía mostrarse con muchas mujeres pero la mujer no", explicó la abogada."Por suerte la Justicia evolucionó", destacó la conductora que, después de 10 años de relación con Vicuña, se separó y actualmente está en pareja con Juan Pico Mónaco.