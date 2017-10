Palito Ortega fue sorprendido por viejos amigos que cantaron sus temas en vivo con Susana

Palito Ortega visitó el programa de Susana Giménez en medio de la gira por Sudamérica de la mano de su nuevo disco, "Rock N' Roll", y brilló con el tema "El rock de la cárcel", en tributo a Elvis Presley.





El cantante de 76 años habló sobre su pasado y su vida junto a la música. En ese sentido, recordó a Sandro : "El mejor Presley que tuvimos fue Roberto Sánchez". Además, dijo que había una excelente relación entre ellos a pesar de que "la gente creaba una competencia".









Y revivió los inicios de su relación con Evangelina Salazar: "Estaba de gira en Latinaomérica. Llego a Ecuador, miro el diario y veo una foto de Evangelina que decía 'actriz argentina gana el primer premio en San Sebastián, España'. Yo digo, 'sonamos, esta chica'".

"Le dije: 'Saliste en el diario de Ecuador, ahora te vas a agrandar, no sé qué va a pasar, te van a llamar de todos lados'. Y silencio. Me dice: 'Mirá, no solo no me voy a agrandar sino que en este momento acaba de terminar mi carrera. La única carrera que voy a abrazar esa la de formar una familia con vos'. Yo estaba en Guayaquil, me quedé mudo, pensando y no reaccioné pero con el tiempo me di cuenta de la decisión que tomó en ese momento. Y así fue".

Y contó: "Han sido cincuenta años maravillosos, una compañera increíble, una mujer admirable. Los chicos andan por ahí haciendo su vida. Yo estoy feliz de la vida".

Luego llegó el momento más emotivo de la noche, cuando Sandra Mihanovich, Alejandro Lerner, Fabiana Cantilo y Celeste Carballo cantaron "Una chica como tú" y "La felicidad" en honor al intérprete tucumano, que no pudo ocultar su emoción.