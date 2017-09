Ovnitorrincos: "La canción propia es nuestro folclore"

Ovnitorrincos parte de una rareza con su nombre pero el punto de llegada es cercano. Porque pocas cosas son tan cercanas como una buena canción.

José Ianniello, cantante y compositor del grupo rosarino que integran Andrés "Polaco" Abramowski, en guitarras; Germán Villarreal, en bajo y Matías Petisce en batería presentan hoy, a las 22, su disco debut "Porque es de noche" en Club 1518 (Salta 2829), en un show precedido por Mercedes y Los Un Millón.

José y El Polaco dialogaron con Escenario en un bar céntrico sobre este momento de iniciación de la banda, desde ese instante en que la letra y la música se convierten en canción hasta la celebración de presentar un disco propio nada menos que en Rosario.

Ovnitorrincos tiene una mixtura rítmica y armónica que seduce. Quizá no sea una banda que atrape en la primera escucha pero eso la hace más interesante. "En general cuando vinieron temas que parecían muy directos, decíamos esto no. Es que por la forma de laburar, sobre todo del Polaco al arreglar las guitarras, eso genera varias capas de lecturas en las canciones. No es una canción lineal donde atrás está todo muy planchado, como los músicos de Patricia Sosa, acá hay laburo de grupo", dice Ianniello.

Ianniello, Abramowski y Villarreal se conocen de antes y al primer cabezazo en un ensayo ya saben para dónde va ese arreglo que tanto costaba sacar. "Nosotros tuvimos con Germán y José La Banda Internazionale del Lavoro (que ellos citan como La BIL) y ya nos conocíamos, pero a la hora de dudar sobre algún tema nuevo siempre escuchábamos a Matías (Petisce, el baterista), y si él compraba de entrada había que seguirlo", dice el Polaco. "Sí, es un tipo muy sensible Matías, y siempre nos funcionó eso", acotó José.

"Vamos todos detrás de la canción y estamos todos enamorados de la canción", dice el Polaco ante la mirada atenta de José, que apura su cortado doble mientras se acomoda la bufanda para cuidar la gola para el show. "José compone en Ovnitorrincos, él es bastante prolífico y el alimento de la banda son sus canciones", agregó quien lideró durante décadas El Regreso del Coelacanto, banda disuelta en la que era el principal compositor y cantante.

"Porque es de noche", el primer disco de Ovnitorrincos, está integrado por 11 canciones de Ianniello, producida por la banda, pero con producción fonográfica de Abramowski. Las canciones pueden pasar de baladas entrañables como "Mortecina" y "Olvido" a otra mid tempo ("Jamás"), o bien algún que otro rock con guitarras endiabladas como "La continuación celeste", "Acá" y "Prueba de felicidad".

Hay influencias evidentes de Palo Pandolfo y el vocalista del grupo lo ratifica: "El disco «Patria o Muerte», de Don Cornelio y La Zona nos partió la cabeza". También asoma Luis Alberto Spinetta en el arranque de "Pesamás", mientras que "El crucero del amor" se corona como la perlita del disco a partir de la exposición catártica de dos temáticas que atraviesan casi todo el material: el paso del tiempo y el amor.

"El tiempo es materia prima de tu raye" le tira el Polaco y José arquea las cejas en señal de aprobación. "Como ansioso total que soy, el tiempo es todo un tema y es verdad que el amor también, muchos temas fueron escritos en un momento de desamor", explicará Ianniello.

La grieta no aparece en la música de Ovnitorrincos, ya que no hay una referencia expuesta sobre la realidad social. "No entró en la composición en este primer disco. Pero ahora en los temas nuevos aparece algo pero siempre desde el individuo y no desde lo colectivo", consideró el cantante, quien alcanza su clímax interpretativo en "Colibrí que sangra". Y agregó: "Hay un tema nuevo que se llama «Un hombre va», que es el tipo que va cargado con la vida, pero nunca hablo de lo colectivo, será que soy un tipo bastante osco, individual y encerrado en mi casa".

A la hora de hablar del ADN del rock rosarino, Ovnitorrincos no reniega de las bandas referentes de las distintas etapas que los precedieron, con Los Gatos y La Trova incluidos. "La canción propia es nuestro folclore", lanza Ianniello y contó que sintió esa mochila de tener la vara alta en lo que hacía cuando se identificaba como músico rosarino durante su estadía en Buenos Aires.

Sin embargo, Abramowski aportó que esa presión no los lleva a copiar modelos probados sino que es un incentivo por ir hacia algo mejor: "Disfrutamos del proceso creativo". Tras lo cual Ianniello agregó: "La idea es descubrir cosas nuevas y no repetirnos".

Ovnitorrincos puede sonar raro, con algo de animal y otro algo de espacial, pero ellos se ríen cuando eso se pretende asociar a la naturaleza de sus temas. "Ya estamos grandes para hacernos los raros", coinciden.