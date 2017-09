Otras fotos de Sol Pérez que esta vez llevó alegría a los chicos del Hospital de Niños

Sol Pérez volvió a estar en boca de todos pero esta vez por otro tipo de fotos. Es que "la chica del clima" visitó este domingo el Hospital de Niños de Córdoba junto a Juan Pablo Rodríguez de "Un tatuaje por una sonrisa", la fundación por la que participa en Bailando por Un Sueño 2017.

El encargado de difundir las imágenes y las actividades que realizaron fue justamente Juan Pablo quien acompañó las fotos con un texto dedicado a Sol.

solperez1.JPG

solperez2.JPG

solperez3.JPG





"Hoy compartí junto a Sol Pérez una hermosa tarde, visitamos el Hospital de Niños donde entregamos juguetes y hablamos con los papás delos niños para ver cuáles eran sus necesidades", arranca el posto.

Pero también se refirió a Sol y dijo: "Hoy conocí una mina realmente sencilla, bien predispuesta para la gente y con muy buena onda. En un momento cuando entramos en confianza le dije "te juro, pensé que eras una forra importante y bastante careta" (una vez más aprendí que no hay que juzgar a las personas y menos si no las conoces) obviamente lo que le dije fue en un contexto de café, charlas y risas . Lo que más me gustó fue que todo el tiempo (más allá del cansancio que ella tenía) era que la gente se le acercaba y siempre con una sonrisa se ponía para la foto. Ahora tendremos que viajar a Buenos Aires y hacerle el aguante", publicó en Facebook.