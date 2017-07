"Nunca me gustó encasillarme", afirmó el cantante Manu Ansaldi

En el marco de un recital de canciones propias, el cantante, compositor y actor rosarino Manu Ansaldi estrena el cortometraje "Mi princesa" y el videoclip "Tus ojos". La cita es para esta noche a las 21.30, en el teatro Caras y Caretas (Corrientes 1518). Ansaldi estará acompañado por Dino Diguillo en piano y Martín Moyano en guitarra.

—¿Como va a ser la dinámica del show?

—Vamos a presentar un show multimedia , en el cual estrenaremos dos videoclips, uno de ellos, "Mi princesa", en formato cortometraje. El mismo me permite mostrar mi faceta de actor, cantante y compositor. El segundo video, "Tus ojos", fue filmado en Miami y era un asunto pendiente, ya que, su canción fue la que tuvo más rotación entre los temas de mi autoría y le faltaba ese complemento. Musicalmente van a escuchar un show muy variado, con una selección de mis canciones y versiones de grandes clásicos de la música.A estás canciones también las acompañarán proyecciones de videos producidos anteriormente y una puesta escenográfica original aprovechando las posibilidades que ofrece el teatro Caras y Caretas. Desde mi experiencia en la música y el teatro, siempre trato de ver el show como un todo.

—¿Presentar un corto es el comienzo para incursionar en el mundo del cine?

—Desde que tengo conciencia, la actuación y el canto los fui desarrollando de forma paralela y siempre odié la insistente pregunta "¿qué te gusta más, actuar o cantar?", porque no considero que el sentimiento hacia el arte sea algo matemáticamente separable. Mi experiencia viene de las tablas y si bien hice algunas cosas para televisión, que me encanta, nunca probé el mundo del cine. El cine me fascina, por lo tanto la respuesta es sí. Lo siento como un deseo muy grande y una posibilidad.

—¿Qué otras novedades tenés para lo que resta del año?

—Estoy produciendo un nuevo disco de forma independiente. La idea es presentarlo antes que termine el año. Será un álbum muy variado en su contenido, ya que tendrá baladas, temas electrónicos y canciones movidas. Nunca me gustó tampoco encasillarme en lo musical, si bien el medio lo necesita, y desde que empecé cantando covers, probé géneros muy diversos: baladas, boleros, rock, jazz, tango, cuarteto. Y si bien me siento naturalmente un baladista o un compositor de canciones, también me sale crear temas de otros estilos. Esto seguramente se da así por el hecho de haber compuesto mucha música para obras de teatro, donde a veces los géneros musicales no están demasiado marcados y se dan fusiones interesantes.