Nostalgia por los años 70 y 80

Una de las piedras angulares de la primera parte de "Guardianes de la Galaxia" fue sin duda su banda de sonido, y en esta secuela la música también tendrá un papel determinante. En esta ocasión, la música se destaca por la nostalgia de los años 70 y 80, con artistas muy representativos de ambas décadas. En el soundtrack figuran clásicos de Fleetwood Mac ("The Chain"), George Harrison ("My Sweet Lord") y Electric Light Orchestra ("Mr. Blue Sky"). También hay temas de Sam Cooke, Cat Stevens, Cheap Trick, Sweet, Glen Campbell y Jay And The Americans. En la primera parte se pudieron escuchar canciones de David Bowie ("Moonage Daydream"), 10cc ("I'm Not in Love"), Jackson 5 ("I Want You Back"), The Runaways ("Cherry Bomb") y

Marvin Gaye y Tammi Terrell ("Ain't No Mountain High Enough"). Las canciones están integradas al argumento de una forma muy particular: son parte de un compilado en cassette que el protagonista (Quill) guarda como el último recuerdo que le deja su madre antes de morir. Es lo único que él conserva de su madre y de su hogar en la Tierra.