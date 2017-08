"Nosotros aprendimos a hablar y a cantar al mismo tiempo"

Para Oliver Sim, de The XX, el destino estaba escrito desde el jardín de infantes cuando conoció a su compañera de banda Romy Madley Croft.

"Yo pensaba que nos conocíamos porque nuestros papás eran amigos, pero resulta que no. Cuando hablé con mi mamá ella me dijo «ustedes se eligieron y se volvieron amigos y nosotros nos volvimos amigos porque ustedes eran amigos»'', dijo Sim en una entrevista en la Ciudad de México con The Associated Press.

Las voces de ambos se compaginan a la perfección en las canciones intimistas y melancólicas de sus álbumes "XX'' (2009) y "Coexist'' (2012) aunque han dado un giro más bailable para "I See You'', la tercera entrega de la agrupación lanzada este año.

"Nosotros aprendimos a hablar al mismo tiempo y aprendimos a cantar al mismo tiempo. Pudo haber salido muy mal, las voces podrían no funcionar bien juntas, pero tenemos suerte de que sea así'', dijo Sim.

Años más tarde, cuando el cantante tenía unos 11 años, conoció al que sería el tercer lado del triángulo de The XX, el DJ y productor Jamie Smith, quien con el tiempo adoptó el nombre artístico de Jamie XX y el álbum debut del trío llegó cuando eran aún adolescentes. Tanto tiempo de conocerse les ha hecho desarrollar una relación muy especial.

"Tengo una hermana y es justo la misma relación, es algo que va más allá de la amistad... y tenemos el mismo tipo de discusiones'', dijo Sim aunque aclaró que nunca se ha enamorado de Romy: "Sería como sentir algo por mi hermana''.

"Algo que hemos aprendido es que por el hecho de que nos conocemos también a veces puedes asumir que sabes lo que la otra persona está pensando o cómo se siente y a veces las cosas se quedan sin decir porque sabes que ellos saben. Pero a veces las cosas se pueden confundir, así que hemos aprendido que tenemos que hablar más'', sostuvo.

Para su nuevo álbum salieron de Londres para grabar y componer en Texas, Los Angeles Reikiavik en Islandia y Nueva York. "Este disco tiene canciones que se pueden bailar y canciones que son más ligeras'', dijo Sim. "Hay canciones felices, eso ha cambiado''.

Entre la crítica especializada en música indie y sus numerosos fans su álbum "XX" ya ostenta el título de clásico', aunque para Oliver y Jamie esto podría ser relativo.

"No ha pasado tanto tiempo y eso me asusta porque es mucha presión'', dijo Sim.

"Fue difícil presentar una nueva propuesta después de ese álbum porque si sólo escuchas lo que dicen los fans puedes querer hacer el primer álbum una y otra vez''.

En su caso Smith dijo que no trata de pensarlo mucho.

"Lo clásico se logra tratando de no hacer algo clásico'', dijo.

"Trato de hacer música que suene clásica en el sentido que de no se encasille en un tiempo o un lugar en específico, que en unos años no suene vieja. También creo que las cosas se mueven tan rápido ahora y hay tantas cosas cambiando que quizá ya seamos clásicos''. Jamie ya era DJ de clubes nocturnos cuando aún no tenía edad para tomar alcohol. "Simplemente tocaba música que me gustaba, cuando tratas de hacer música para alguien más las cosas se ponen mal'', dijo.

Con el correr del tiempo su calidad como productor y DJ lo ha llevado a colaborar con artistas de la talla de Rihanna, Alicia Keys y hacer un remix para Adele."Siempre me pone nervioso'', admitió sobre compartir estudio con estas estrellas.

Jamie XX lanzó en mayo de 2015 su primer álbum solista "In Colour'' y recientemente hizo la música para el ballet "The Tree of Codes''. "Tenía un montón de música acumulada de años y años de salir de gira'', dijo sobre su álbum solista. ``Y sentía que tenía que sacarla antes de que me pudiera concentrar para hacer `I See You'''.

Previo a su viaje a México The XX pasó por Chile, Argentina, Colombia y Brasil. Sobre este último país Oliver dijo que practicó por un tiempo capoeira y que le gusta la música de ese arte marcial brasileño. Jamie, en cambio, envidió la capacidad de la samba para unir generaciones.

"Es muy inspirador ver que esa música se traduce a todas las edades, creo que todos crecen con ella'', dijo Jamie. "No puedo pensar en un género así en Londres y eso me inspiró mucho''.

Por lo pronto la banda tiene asegurado su regreso a México para el Festival Corona Capital que se realiza en el último trimestre del año.

"No es suficiente, creo que debemos regresar más'', dijo Sim. "Puedo decir que este es mi lugar favorito para tocar, en serio''.