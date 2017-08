Noelia Marzol después del porrazo en skate: "Me divierte hacer estas cosas"

Amante de los deportes extremos, Noelia Marzol tuvo su peor caída en una calle de un country del conurbano bonaerense.

La actriz y modelo intentó saltar una valla y no la pasó nada bien. Por suerte se lo tomó a broma porque siendo que su amigo grabó el accidente decidió compartirlo en las redes sociales.

"Mi vecino me prestó un skate y quise hacerme la pro... Miren el video entero que no tiene desperdicio #Golpazo #Domingueando", escribió Marzol en Instagram junto al video y emojis riéndose.

En diálogo con PrimiciasYa.com, contó con humor: "Se me acomodaron un poco las ideas básicamente. Fue un golpe que parece terrible pero no me hice nada".

Y agregó: "No le tengo miedo a nada, me divierte hacer estas cosas. Creo que ahora iré por Banji Jumpin. Todavía no probé, lo tengo como pendiente. Ya hice paracaídas así que ahora iré por esto".