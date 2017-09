"No lo pude dejar pasar", dijo Romina Manguel sobre su pelea con Feinmann

Romina Manguel aseguró que la repentina salida de Eduardo Feinmann de "Animales sueltos" obedeció a que el periodista "tenía ganas de irse", aunque reconoció que el detonante fue una discusión que tuvieron al aire, e incluso hizo un mea culpa: "Es verdad que interrumpo, les pido disculpas a mis compañeros".

"Discutimos con apasionamiento, vehemencia, es una mesa difícil. Y tengo entendido que Eduardo se fue porque estaba cansado, tenía ganas de irse. Lo que detonó fue el episodio pero no se fue por eso", manifestó.

En la mesa de Mirtha Legrand, la periodista dio su versión de los sucedido. "Eduardo ha tenido peleas más fuertes y violentas que estas, aseguró, y sobre el episodio en concreto (cuando ella interrumpió y Feinmann le chistó para hacerla callar) dijo: "No lo pude dejar pasar. Yo no quería pelearme, pero no lo pude dejar pasar porque tengo dos hijas y no quería que lo naturalicen. No me consideré feminista hasta que tuve hijas mujeres".

Además, Manguel hizo "un mea culpa: es verdad que interrumpo, les pido disculpas a mis compañeros. A veces hay que saber esperar, es un ejercicio que estoy haciendo y estoy tratando de aprender".

También dejó en claro que le hubiese gustado que Feinmann continuara en el ciclo que conduce Alejandro Fantino. "Le mandé un mensaje a Eduardo y le dije que lamentaba que se haya ido", sostuvo, para concluir: "No celebré su ida, a mí me hubiese gustado que esa convivencia se hubiese podido dar".