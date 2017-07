"No le deseo a nadie lo que pasé", confesó Laura Miller que anunció su divorcio de Nicolás Traut

Laura Miller logró su cometido y consiguió el divorcio dos meses después de que estallara el escándalo sobre estafas de su ex pareja, el piloto de Turismo Carretera , Nicolás Traut. Fue la propia cantante, a través de Twitter , quien comunicó la noticia y subió una foto de la sentencia junto a la leyenda: "Divorciada de este señor".

"Soy libre. Lo que yo quería era divorciarme lo más rápido posible porque no hay ningún tipo de solución de ninguna índole. Uno a veces no conoce a las personas hasta que pasan cosas como estas. Me arrepiento de haberme casado, totalmente", contó la artista que sólo estuvo casada durante siete meses.

Embed Divorciada de este Sr !! 29/6/2017 pic.twitter.com/UAbdwvIQkm — Laura Miller (@LauraMillerOk) 4 de julio de 2017



"Yo disfruté de mi casamiento solamente 10 días, porque me casé con una persona que desaparecía, no sabía donde estaba, me decía que estaba con su 'gente'. No le deseo a nadie lo que viví".

Hace dos meses, el corredor de autos estuvo involucrado en un escándalo tras haber sido arrestado acusado de hackear las cuentas de la Municipalidad de 25 de Mayo y haberse robado 3.600.000 pesos.

"Ahora estoy tratando de recomponer mi vida, mi salud por sobre todas las cosas. Pero se me complica mucho trabajar por todo esto. Nadie me levanta el teléfono, nadie me llama para trabajar. La gente tiene que saber que soy la misma Laura de siempre, nunca hice nada fuera de la ley", le aseguró a TN.

Embed Resolución !!! 29/6/2017. Y sigo .. y Vivo pic.twitter.com/bFyOWEruHc — Laura Miller (@LauraMillerOk) 4 de julio de 2017



Por otra parte, en la última edición de la Revista Pronto, publicaron imágenes de Laura en el lobby de un cine acompañada de un hombre, con el que, el miércoles por la noche, fue a ver la película italiana "Perfectos desconocidos".

"No estoy de novia, nada que ver. Fue mi primera salida pública y es solo un amigo. Estar con buena gente me hace sentir protegida. Pero no pasa nada y no estoy lista todavía para encarar una nueva relación", aclaró.