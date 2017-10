"No estamos listos para el final", expresó Nora Cárpena sobre su marido

La actriz Nora Cárpena habló de la salud de Guillermo Bredeston, su pareja, que se encuentra postrado hace años luego de sufrir varios ACV. El primero fue en 2008, luego se recuperó y después volvió a pasar por lo mismo. El actor está en su casa, donde es asistido permanentemente.

"Me gusta que me sonría, que me mire. Pero a veces lo veo conectado a esas máquinas y es difícil. Si pudiera hablar, pediría la eutanasia. No te quepa duda", dijo la semana pasada en una entrevista con la revista Pronto.

Ahora, invitada a Intrusos, retomó el tema. Explicó que no tendría valor para hacer algo así, pero que desea que su pareja no sufra más. "Yo no podría, pero eso no quita que en mis rezos pida que se termine el sufrimiento. Creo que Dios te da la vida y Dios te la quita, y no creo que Guillermo se merezca estar así. Por algo son las cosas en la vida", indicó.

Embed

"Sé que las cosas son así, es irreversible. Yo rezo para que esté bien, de la manera que sea. Yo no sé qué le pasa en la cabeza, yo no sé qué piensa", agregó. Contó además que Bredeston siempre le decía que nunca podría vivir atado a una máquina. Sin embargo, ella asegura que no podría pedir la eutanasia, en caso de que estuviera permitida: "Yo no me animo, no lo podría hacer. No tengo coraje".

Luego le preguntaron si estaba lista para el final y ella fue contundente: "Nunca uno está listo". El actor está en su casa, donde es asistido permanentemente. Los médicos no quieren que esté internado sino que prefieren que permanezca en su lugar. Allí lo visitan sus hijas y sus nietos.