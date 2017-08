"No creo en la monogamia; es muy difícil ser fiel", afirmó Ivana Nadal

Ivana Nadal, la bella conductora de televisión y ex modelo, no tiene problemas en hablar de cuestiones vinculadas a su vida privada. Así, en una nota que concedió a una importante revista, confesó que se dio cuenta que no cree en la monogamia.

ivana.jpg Ivana en la sesión de fotos para Gente. Foto: Gente



Después de haber transitado algunos noviazgos, como el del Pollo Álvarez, dijo haber asistido en estos últimos años a un descubrimiento interior. "Después del Pollo Álvarez, y los cuatro años que estuve con Hernán, mi noviecito de siempre, me di cuenta de que no creo en la monogamia", aseguró a la revista Gente.

ivana2.jpg



"En ese sentido, pienso como un hombre. El ser humano es animal y tiene instinto en lo sexual. Es muy difícil ser fiel; no sé si en algún momento voy a creer. Sí quisiera formar una familia... pero no sé", explayó.





"Para mí, las parejas no tienen que dormir juntas. Prefiero vivir en casas separadas, que verse sea un plan. Prefiero que los papás se lleven bien en casas separadas antes de que se agarren las mechas todos los días. Creo que esa sería mi solución. Lo digo hoy... capaz que mañana me ven re casada, tipo Susanita", concluyó.