Nicole reveló los secretos para resurgir como "el Ave Fénix" y sentirse cada vez más bella

"Ahora puedo decir que estoy renaciendo. Me siento una especie de Ave Fénix". Con estas palabras, Nicole Neumann resumió su presente tras la separación de Fabián "Poroto" Cubero y su nuevo estado sentimental de la mano de Facundo Moyano





Además, en ese proceso de sentirse bien consigo misma, la mamá de Indiana, Allegra y Siena -frutos de su relación con el futbolista- dio a conocer sus secretos de belleza para lucir espléndida: "Desde hace más de 21 años que soy vegetariana, y hace tres que me pasé al veganismo. Eso ayuda a la salud, te sentís con más energía", remarcó en diálogo con la revista Gente.

Por último, dio cuenta de la importancia que le da a la alimentación "Estás nutriendo tu cuerpo, no de cosas que uno cree que son alimentos y en realidad son pura chatarra. En casa no se cocinan carnes, se come todo sano. Tomo mucha agua, uso cremas humectantes, hago ejercicio tres veces por semana y voy a terapia".