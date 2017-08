Nico de "Brigada Cola" fue internado en el Borda por crisis nerviosa y problemas de adicción

El actor Javier Belgeri, quien interpretó a Nico en la famosa serie "Brigada Cola", había exhibido problemas a raíz de su adicción a las drogas y los problemas económicos que lo aquejaban.

Este martes, Yamila, su pareja, contó que se quedaron en la calle la semana pasada y que eso desencadenó en la internación. "Al otro día él se quedó durmiendo en la Plaza Garay y me empezó a agredir en la calle. Después lo acompañé hasta la puerta del Borda, lo dejé ahí y me tuve que ir porque estaba muy nervioso", relató en diálogo con Crónica.

"Lo vi el primer día que lo internaron. Estaba lleno de inyecciones. Había entrado con una crisis nerviosa. Yo pensaba que no iba a quedar internado, pero está ahí hace una semana. No se sabe cuánto tiempo va a quedarse, depende de la evolución", contó luego la mujer.

Y agregó: "Él siempre hacía chistes con que se quería recuperar. Estaba en tratamiento ambulatorio pero ahora tuvo una crisis de llanto y angustia. También fue por la abstinencia".

Luego, Yamila habló de su preocupante situación: "No tengo un lugar fijo para dormir. Tengo otros dos nenes que están en la casa de mis papás, que apenas tienen para sustentarse. Él siempre se lava las manos con mis papás. Estoy golpeando puertas por todos lados, quiero un lugar para mí y para mi hija. Cuando esté bien y recuperado, Dios dirá qué pasa. Estoy tratando de sobrevivir donde sea porque él nunca me avisó nada, todo esto me agarró de sorpresa", concluyó.