Nicky Jam anunció la realización de una gira por varias ciudades de Argentina en junio próximo

El cantante de reggaetón Nicky Jam, conocido por canciones como "Yo no soy tu marido" y "Me voy pal party" y reciente ganador de los premios Billboard, repasará las canciones de su último álbum "Fenix" y sus clásicos, en el marco de un tour con el que recorrerá distintas ciudades de Argentina durante junio.

La serie de presentaciones comenzará el lunes 19 de junio en el Centro de Convenciones, de Posadas, y continuará el viernes 23 en Orfeo Superdomo, de Córdoba; el sábado 24 en Club Unión, de Santa Fe; el miércoles 28 en Auditorio Bustelo, de Mendoza; y el viernes 30 en el estadio porteño Luna Park.

Nacido en Boston pero de raíces latinas, Nicky grabó a los 11 años "Diferente a lo demás", que sería el primer trabajo de una trayectoria discográfica que hoy alberga varias recopilaciones y siete álbumes de estudio, el último "Fenix" lanzado este mismo año.

Además de cantante, incursionó en la actuación y su primera participación en cine fue junto a Vin Diesel en la película "xXx: The Return of Xander Cage", que se estrenará próximamente y cuya canción principal es "Without you", parte del último trabajo discográ

El artista fue recientemente galardonado con los premios Billboard como Hot Lating Songs Artista del Año, Canción Latin Radio del año por "Hasta el amanecer" (lanzada en 2016) y Canción del año Straming, entre otros reconocimentos.