Netflix desarrolló sus propias variedades de marihuana para ver sus series

La plataforma de vídeo en streaming Netflix desarrolló sus propias variedades de esta droga para consumirlas durante la emisión de algunas de las series más populares. Lo hizo como parte de la promoción para la serie "Disjointed', que narra el día a día sobre una mujer que vive su sueño de abrir un dispensario de marihuana.

Cada una de las diez cepas de marihuana desarrolladas por Netflix, conocidas como "The Netflix Collection", está inspirada en alguna de sus series.

A través de un comunicado, la empresa explicó que las mismas fueron creadas para consumir junto a las comedias de la plataforma de series en streaming porque ayudan a promover la risa. Y que las series dramáticas serán más relajantes gracias a sus variantes.

Tres de las cepas, conocidas como "Omega", "Eve's Bush" y "Rutherford B. Haze", se inspiran en la nueva serie "Disjoint", desarrollada por el creador de "The Big Bang Theory", Chuck Lorre. En cada uno de los recipientes, además del nombre de la variedad y la serie a la que pertenece, se distingue un mensaje sobre los efectos que busca conseguir.

La variante "Poussey Riot", por ejemplo, creada para la serie "Orange is the new black", fue confeccionada para "tranquilizarse, hablar y hacer chistes estúpidos".

Mientras que la variedad "Peyotea 73", es "una variante estimulante de la marihuana tradicional" para consumir junto a la serie "Grace and Frankie".

Con el objetivo de evitar problemas legales, la compañía aseguró que se trata de una campaña promocional y que no ganan dinero con la venta. Al mismo tiempo, también dejó en claro que la venta estará siempre restringida por las leyes locales y federales de Estados Unidos.

Esta promoción tuvo lugar durante este fin de semana en West Hollywood, California, donde la marihuana fue legalizada el pasado mes de noviembre. La misma , estuvo dirigida únicamente a aquellas personas que contaran con la tarjeta oficial que les distingue como personas que pueden consumir marihuana de manera terapéutica.