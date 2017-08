Netflix anunció que sacará varias series de FOX de su plataforma de contenidos

Netflix tiene una variada oferta de contenidos en su plataforma. Sin embargo, ese panorama cambiará tras el enigmático anuncio que hizo la compañía sobre la salida de producciones de Fox del servicio de streaming.

A través de un video, la compañía anunció que varias series emitidas en Latinoamérica por el canal ya no seguirán disponibles para los usuarios, "Prison Break", "Modern Family", "American Horror Story", "Bones", "Glee", "Sons of Anarchy" y "24" no estarán en más en su contenido.

Netflix invitó en las imágenes a realizar "un último gran maratón", bajo la descripción de "Algunas serie son para siempre, otras no", pese a que no confirmaron cuándo será la fecha en que las series dejarán de estar en su oferta programática.

Las producciones que dejan la plataforma son reconocidas en la industria, sin embargo, la compañía de streaming sigue apostando por contenido propio. Recientemente estrenó la serie original "Girlboss" y la próxima semana se prepara para lanzar la segunda temporada de "Sense8".