Natalia Oreiro plantó bandera y dijo que con el cuerpo "uno puede hacer lo que quiera"

Natalia Oreiro la tiene clara. Sabe que vive en una sociedad machista y siempre trata de ir más allá cuando a exposición femenina se refiere. Por eso, ante las críticas que le indicaban contradicciones por la defensa de los derechos de la mujer y el video donde se mostraba sacándose la ropa para promocionar una marca de jeans, la uruguaya dijo: "Uno puede hacer con su cuerpo lo que quiere".La Oreiro ha hecho numerosas campañas a favor de los derechos de la mujer y del cuidado de la salud femenina, como la que encara ahora sobre la lucha contra el cáncer, y que la tuvo como gran protagonista el fin de semana último en los bosques de Palermo, en un evento que reunió a unas 12 mil personas.La artista llegó a esa actividad luego de protagonizar un video de una marca de jeans de su propiedad en la que se la ve sacándose la ropa. Ante la polémica generada -muchas voces cuestionaron que había un doble mensaje en defender los derechos femeninos y mostrarse como una "mujer-objeto" en el video-, Oreiro respondió que "para mí no se contradice una cosa con la otra. Uno puede hacer con su cuerpo lo que desee"."El tema es cuando el afuera te lo impone y cuando uno es utilizado por otra persona en contra de su propio deseo -abundó en diálogo con un matutino porteño-. Yo soy una persona absolutamente autónoma, independiente, que decide lo que quiere hacer y cómo hacerlo. Yo no soy de una sola manera, puedo hacer eso, puedo hacer una película de drama, una serie de comedia, puedo ser embajadora de Unicef, amiga, eso somos las mujeres, tenemos muchas aristas. De hecho, ni me lo planteé. Lo hice con un amigo, en cinco minutos, lo edité yo, para promocionar la marca. No tiene nada de malo. Yo lo veo así, acepto que otros no".