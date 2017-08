Natacha Jaitt volvió a hablar y dijo que "Yanina es psicótica y hace negocio con el escándalo"

El escándalo entre Diego Latorre , Natacha Jaitt y Yanina Latorre no tiene final. El viernes el exfutbolista habló en "Intrusos" y eso desencadenó la palabra de su esposa y también de la propia Natacha que ayer se despachó con todo.

Antes de hablar con la invitada, Jorge Rial aseguró que le constaba que en el acuerdo entre Jaitt y Latorre hubo dinero: "No le va a faltar dinero a Yanina, la plata no salió de la cuenta familiar. No sé de dónde, si fue de amigos o qué".









Natacha contó que hubo un acuerdo con Latorre para que ninguno hablara públicamente. En caso de que alguno lo hiciese, debería pagar una multa de 350 mil pesos. Sin embargo, según su testimonio, Yanina "hizo dinero" con el escándalo a través de sus apariciones en diferentes programas porque "le afectaba la imagen al señor y la psicótica quería defender el matrimonio. Era un acuerdo mutuo. Yo cortaba acá".

"Me parecía correcto. Me jodió ver a los chicos de ellos expuestos, no solo en cuernos, sino con cosas que no son para los hijos. Ella cobró, hizo dinero", aseguró la conductora radial.

Sin embargo, Jaitt dijo que Fernando Burlando, abogado de Diego Latorre, nunca citó a su abogado para firmar el acuerdo. Entonces, la semana pasada tomó la decisión de empezar a difundir los audios que el comentarista deportivo le enviaba por WhatsApp : "Cuando mi abogado me dijo que el acuerdo no estaba firmado y que estaba en fojas cero, dije: 'Vamos a divertirnos'. ¿Sabés lo que me estaba aguantando? Y vi que ella me mencionaba indirectamente".

Rial le preguntó, entonces, si había cobrado 200 mil pesos para no hablar públicamente sobre Latorre. "Soy mucho más cara. Yo tengo que cobrar las multas, que es parte del acuerdo. Pero si no está firmado, ¿dónde cobro la multa? Acá hay idas e internas en el matrimonio, ellos se tapan, ella maneja la caja pero él tiene su caja. Ella es una tapadora serial de cuernos. Hay una chica que se enamoró de él hace ocho años, otra modelo, y ella salió a decirle gato. Es una negadora serial por el apellido y el confort".

Además, aseguró que quiere terminar con el tema. "Quiero que se acabe, pero ella no paró, me sigue nombrando, y al no estar homologado el acuerdo no cobro las multas, todo mal. Ella está desestabilizada, no puede parar, necesita de mí. Él hasta me estaba dando pena, pero si no le da pena a ella... Ellos son siniestros. ¿Lo de la chaqueña no es siniestro? Que ella sepa que toqueteaba a la señora con los chicos ahí", cerró.