Natacha Jaitt reveló detalles de sus encuentros sexuales con Diego Latorre

Natacha Jaitt rompió el silencio. Habló por primera vez sobre el escándalo con Diego Latorre luego de que se filtren los chats y videos que los comprometían.

Natacha apuntó contra Latorre, de quien cuestionó la sexualidad, y reveló detalles de sus encuentros sexuales. "Con Diego tenemos el primer encuentro en un hotel y cuando entramos él se pone en pose de rana", lanzó en referencia a una pose sexual.

"Tuve cuatro o cinco encuentros hasta que vino lo del vibrador", agregó y remarcó: "Cuando vino con lo del vibrador, le dije «apa perverso» pero cuando me dijo lo de la «puntita», no, a mí me gustan los machos".

Por otra parte, la mediática aclaró que todos los encuentros fueron reales y no cobró por sexo.