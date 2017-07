Nancy Pazos y Moria Casán protagonizaron un cruce durísimo en la pista del Bailando

Tras la acusación de Pazos, Moria argumentó que fue la comunicadora quien se había metido con su hija, Sofía Gala.

Luego del fuego cruzado que duró varios días, este viernes las mujeres volvieron a sacarse chispas en el vivo del Bailando, generando una verdadera batalla verbal.

"Le daría un beso en la boca pero me dijeron que tenía halitosis, no puedo", arrancó Moria. Nancy respondió: "La respeto mucho a Moria, fue una grande en el espectáculo".

"¿Fue?", preguntó Marcelo Tinelli, a lo que la jurado respondió: "Para ella yo soy ex One, para mí ella es ex cornuda".

"Tu lengua karateka se convirtió en gagateca", retrucó la participante.