Nancy Pazos criticó la performance de Moria pero al final terminaron bailando juntas

La jurado no se quedó callada y salió a contestarle, pero siempre dentro de un clima distendido. A tal punto que ambas terminaron improvisando un baile juntas mientras Moria le mostraba cómo fue el paso que la periodista dijo no ver. "Hice esto, mirá, eso es lo que hice, el paso de salsa es éste, hacé esto ahora. No me lo veías porque tenía el fleco", expresó.