Naiara Awada contó que salió "un tiempo" con Chano Charpentier y confesó: "Hoy me odia"

Naiara Awada comenzó a figurar con mayor regularidad en el ambiente del espectáculo y, mientras se prepara para ser parte de la edición 2017 de Showmatch, lanzó provocadoras frases y esta vez contó la relación que tuvo con el músico Chano Charpentier y cómo terminaron las cosas.

"Salí un tiempo con Chano, no me subí a su auto. Pero hoy me odia. Cuando chocó dije 'menos mal que no estaba arriba de ese auto'", expresó la sobrina política del presidente Mauricio Macri.

"Tengo un problema en que me gustan los chicos malos. Las drogas no me gustan pero probé la mayoría. El problema de él es el entorno que tiene. Me llamaba a las cinco de la mañana para que lo vaya a cuidar", amplió en una entrevista con el programa Intrusos, que se emite por América TV.

Respecto a sus polémicos dichos contra el actor Oscar Martínez, del que dijo que "le robó" la mujer a su padre, en relación a Marina Borensztein, la expareja de Alejandro Awada, manifestó: "El motivo por el que lo expresé es porque me enteré que este señor me bajó de dos películas".

"Me duele porque se mete en mi trabajo. Soy pendeja, lo dije en caliente. Soy guarra y maleducada, por eso me dio tanta bronca. Me salió del alma, me da igual. No me parece talentoso ni buen actor, no me parece una persona grata", consideró.

"Estoy armando un personaje. Es mi forma de diferenciarme. Traté de criarme sin prejuicios y en libertad", aseguró. "No almuerzo en la Quinta de Olivos todos los domingos", aclaró y se mostró positiva respecto a sus posibilidades en el Bailando 2017: "Me han dicho 300 no's en castings. Pero siento que este es mi año".