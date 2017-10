Nació Felipe, el esperado hijo de Florencia Peña y Ramiro Ponce de León

A los 42 años, Florencia Peña se convirtió en madre: su tercer hijo Felipe nació por cesárea este jueves al mediodía. El bebé pesó 3 kilos y medio y ambos se encuentran en perfecto estado.





Embed Hoy me despido de la Heparina que me acompañó todo el embarazo. Gracias a la #Trombofilia conocí mujeres guerreras que luchan todos los días para que a ninguna mujer le falte su diagnóstico y la Heparina. Gracias a ellas entendí que la Trombofilia en la mayoría de los casos no impide llegar a término con el embarazo, siempre y cuando se diagnostique tempranamente y se medique. Seguiremos luchando por la #IGUALDAD. Para que no haya más muertes intrauterinas y #TODAS tengan las mismas posibilidades. Juntas seguiremos poniéndole el cuerpo a esta causa Esto recién empieza #LeyDeTrombofiliaYa @trombofiliayembarazo Una publicación compartida por Florencia Peña (@flor_de_p) el 12 de Oct de 2017 a la(s) 7:53 PDT





"Disfruto de este estado. Me energiza, me pone creativa. El embarazo no es un dogma ni algo sacro, ni una lista de prohibiciones que tildar. El error de muchas es vivirlo como una enfermedad. ¡Estamos creando vida!", decía la actriz en una entrevista a Gente hace poco.

Hace unas semanas la actriz realizó una producción muy sexy en Tolombón, una localidad ubicada en el sur de la provincia de Salta, la tierra natal de su pareja, Ramiro Ponce de León.

"Me conmueve la conexión que tiene Rama con Feli. Cuando está lejos, me pide que apoye el teléfono en mi panza y le envía mensajes de audio. Pero más me emociona que aún no sepa cuánto cambiará su vida. Sobre qué nos pasará con todo esto después del nacimiento, no tengo idea", señaló sobre el proceso de padre primerizo que está atravesando el abogado, con quien mantiene una relación desde hace cinco años.

