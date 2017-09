Murió Frank Vincent, famoso actor de "Los Soprano" y del recordado film "Buenos muchachos"

El actor estadounidense Frank Vincent, que interpretó a mafiosos en películas como "Buenos muchachos" y la serie "Los Soprano", murió a los 78 años.

El estudio HBO publicó en Twitter sus condolencias. "Nuestra familia nunca olvidará el legado de Leotardo" en referencia a su personaje en el legendario programa Phil Leotardo, el jefe mafioso enemigo de Tony Soprano (James Gandolfini, fallecido en 2013) al final de la serie.

El sitio TMZ informó que Vincent falleció por complicaciones tras una cirugía del corazón en Nueva Jersey. Habría sufrido un infarto hace una semana.

El actor interpretó a gansters en películas de Martin Scorsese como "Toro salvaje" (1980), "Casino" (1995), además de "Goodfellas".

Su currículo incluye también "Papa de Greenwich" (1984); "Estos sí son amigos" de Brian De Palma (1986), "Do the Right Thing" de Spike Lee (1989), entre otras.