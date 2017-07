Moria saltó del atril del jurado a la pista del Bailando y tiró unos pasos con Marcelo Polino

Con el humor que lo caracteriza, Fredy realizó una gran imitación de Marcelo Polino, mientras que Bayona se lookeó igual que la muñeca que Moria siempre lleva al programa.

La diva, por su parte, desplegó todo su talento en la pista al ritmo de la salsa de a tres y obtuvo una gran devolución de parte del jurado: 25 puntos.

En tanto Griselda Sicilian ocupó la silla de Moria en esta gala y el propio conductor la consultó por ese rol. "¿Te animarías a decirle a figuras, grandes como Moria Casán, 'mirá hoy no me gustó lo que hiciste'?", le preguntó Tinelli a la actriz, cuando fue presentada. "No, ni en pedo. No tengo huevos", lanzó.