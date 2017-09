Moria Casan reveló que fue prostituta y confesó: "Cobré por sexo y me encantaba"

Moria Casán visitó "Intrusos" con la idea de hablar sobre los dichos de Sofía Gala respecto de la prostitución, aunque aclaró que su idea no era defenderla "porque ella se defiende sola". Sin embargo, luego de hablar con Jorge Rial y el resto del panel sobre el tema, la diva se despachó con una confesión que dejó a todos con la boca abierta.

"Lo que dijo Sofía me pareció maravilloso", comenzó Moria. Y destacó que su hija dice lo que piensa sin dobles intenciones, "es frontal y sincera, como yo".

"¿Cómo vas a pedir disculpas por lo que pensás? Es una locura. Y sus dichos tuvieron tanta repercusión, incluso la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos publicó un comunicado en el que repudió a Sofía Gala y le exigió que se retracte, porque "en este país hay mucha ignorancia y mucho ladrillo de mente... ¡E hipocresía ni hablar!", disparó Moria.

Pero luego de defender las palabras de su hija la diva hizo una declaración que dejó a todos con la boca abierta: confesó que recibió dinero por sexo cuando era adolescente.

"A mi me encanta, yo he sido prostituta, recontra gato fui yo. Te voy a contar cómo fue la primera vez: yo sufrí un abuso de chica, de parte de un familiar muy cercano. Y se ve que, si bien lo desdramaticé, se ve que algo quedó en mi. Un día estaba en el secundario, clase de geografía, me agarró como un ataqué y pensé 'ahora salgo a la calle, me levanto un tipo grande y voy a hacer que me pague', y fui a la calle y lo hice. Por supuesto que me dio asco, fui corriendo a bañarme".

Moria contró qué le pareció lo que dijo Sofía Gala

Embed





Moria Casán defendió a Sofía por decir lo que piensa

Moria Casán defendió a Sofía por decir lo que piensa





Moria contó que ella "fue recontra gato" y que cobró por sexo cuando era adolescente

Moria contó que ella "fue recontra gato" y que cobró por sexo cuando era adolescente