Mónica Farro expresó su furia porque Juan Suris volvió con su exmujer y no le avisó

Mónica Farro sorprendió a todos al anunciar su separación de Juan Suris, con quien volvió a apostar a la relación luego de la liberación de él.

Lo que no se sabía, hasta ahora, era que Suris cortó con ella y decidió volver con su exmujer y madre de sus hijos.

En una entrevista con "Intrusos", Farro contó que se enteró de esta situación por terceros, y mostró su bronca por la poca transparencia de él.

"Me parece bien, no me parece mal (que vuelva con su exmujer). Pero vos como hombre tendrías que haber levantado el teléfono, ya que estuve al lado suyo tantos años, y decirme: 'mirá, Mónica la verdad, quiero estar con mis hijos y voy a intentarlo con la madre'. Yo le hubiera dicho que me parece genial si yo no siento nada por vos, no te quiero retener, no me importa más como hombre ni como ser humano tampoco. Me parece perfecto, ¡que se lo banque ella ahora! ¡Ahora que el paquete lo aguante ella!", lanzó.

"Es de muy poco hombre no haberme escrito un mensaje y decírmelo", agregó. Y luego fue lapidaria: "Ojo, que él va donde le conviene, creo que hoy no tiene un lugar donde vivir, ahí tiene a sus hijos y no sé si es por amor esto. Todo lo que tiene alrededor lo usa. Que yo sepa, económicamente no tiene nada. Siento que estoy que está haciendo es por conveniencia. Es un alivio".