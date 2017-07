Mirtha Legrand trató de "estúpido" a Luis Majul, que le respondió sin titubear

Mirtha Legrand se enfada con los famosos que no van a su programa y llega a llamarlos personalmente para intentar que cambien de opinión. Sin embargo a Luis Majul no le interesa sentarse con la señora y por eso se generó un picante ida y vuelta a través de los medios de prensa.

"No quiere venir porque quiere que yo vaya al suyo, y yo no voy a ningún programa. Entonces, si vos no venís, yo no voy. ¿Viste esa cosa? Hace años que no viene. Lo llaman y lo llaman, pero no. Y la última vez dijo 'no me llamen más'. Bueno, chau, fuiste", contó el domingo la diva.

Un cronista se encontró a Mirtha a la salida de la Comida Anual de la Fundación "Dr. Juan A. Fernández". En este evento el periodista le comentó que Majul dijo que iría a su programa pero para estar solo con ella y con su perro. Mirtha sin filtro lo trató de "estúpido".

Majul no se quedó callado y en la tarde contestó a Legrand en el programa de radio de Jonatan Viale que sale en La Red. "Yo tengo respeto y admiración por Mirtha, pero yo no idolatro a nadie, ni siquiera al Papa, que es argentino. Hay una falsa idea que para respetar al otro vos tenés que darle la razón per sé, y yo creo que uno valora al otro cuando conversa razonablemente", aclaró.

El conductor de La Cornisa siguió: "Yo le tengo respeto y hasta admiración, pero eso no implica darle la razón en todo o estar a disposición de ella las 24 horas. La próxima vez voy a ir con la cámara y la voy a grabar, así no salgo gratis".