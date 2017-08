Miranda!: "Siempre fuimos los más desvergonzados"

Psicodélicos y excéntricos, dueños del under y amos del mainstream, Juliana Gattas y Ale Sergi están más vigentes que nunca. Los líderes de Miranda! celebran 16 años de trayectoria con "Fuerte", su séptimo material discográfico con destellos poperos, lírica melancólica y una fotografía que los muestra recién casados. El melodramático "Quiero vivir a tu lado" fue cortina musical de la telenovela de El Trece protagonizada por Mike Amigorena y Florencia Peña, que supo cautivar al público por su melodía pegadiza.

Antes del show en el que presentarán "Fuerte", con ceremonia de boda incluida para continuar con el arte de tapa del disco, Juliana y Ale dialogaron en exclusiva con Escenario y contaron todo: cómo fueron sus comienzos como novios, su fanatismo por George Michael y el origen de su lírica profunda y falsetes electrizantes.

La cita es el próximo sábado 2 de septiembre, a las 21.30, en el teatro El Círculo (Laprida y Mendoza). Allá estarán ellos con su extravagancia natural: "No pretendemos que la gente se identifique con nosotros, sino que vea que somos el show, siempre fuimos los más desvergonzados", destacó Sergi. "Bailar es una forma de exorcizar", asiente Gattas.

Tras su show en Rosario, la banda se presentará en varios escenarios de Argentina parta luego encarar su gira internacional que los llevará a Monterrey, México, el 14 de octubre, el 30 de noviembre en Madrid y el 1 de diciembre en Barcelona. "Cada vez que vamos a México nos sorprendemos mucho, estuvimos tocando hace poco y el público se sabía todas las canciones", contó Gattas.

—Presentaron "Fuerte" con una falsa boda, ¿cómo nació el concepto de este nuevo disco?

Juliana Gattas: lo bueno de este disco es que tuvimos mucho tiempo para planearlo, ya veníamos con ideas conceptuales y gráficas muy precisas. Alejandro Ros hizo la fotografía y surgió el cambio de roles, que dio lugar a la tapa. Y esta idea se pudo llevar a la firma de autógrafos y a los shows en vivo. Lo que nos gusta es llevar diversión, no sólo a la gente, también para nosotros mismos. Y nos vestimos de novios, fuimos en un auto con latas colgando, y la gente nos felicitaba por la calle, nos tiraban buena onda gratis (risas).

—¿Se habían casado alguna vez en la vida real?

JG: sí, me había casado en La Vegas, Ale fue testigo, pero después me divorcié.

Ale Sergi : los casó Elvis y los divorció Ricky Maravilla (risas).

—La tapa del disco muestra a la mujer en un lugar de más poder del hombre, es la que lleva las relaciones, la que mantiene los matrimonios, ¿hasta la que propone casamiento?

AS: el poder está en la libertad. La tapa habla de muchas cosas: de la fuerza de la dama que me levanta y de la fuerza que tenemos como dúo después de tantos años, nos sentimos más unidos y más fuertes que nunca. El cambio de roles también se ve en nuestra música, porque a veces yo canto incluso más agudo que Juliana. Los tiempos cambian y ahora nadie tiene que ser sostén de nadie, mientras se amen, eso es lo importante.

JG: hay parejas de cuatro, como dice Maluma...

—En este disco tuvieron de invitada a Natalia Oreiro en "Tu nombre"? ¿Cómo surgió eso?

JG: para nosotros Natalia es una súper estrella, muy trabajadora y perfeccionista, es un ícono. La invitamos a cantar en la presentación de nuestro disco "Safari", vino montada, divina, y nos encantó a nosotros y al público. Y ahí dijimos "algún día la tenemos que invitar". Y así fue como Alejandro compuso esta canción especialmente para ella, hicimos un dueto juntas.

—Vamos a remitirnos a los comienzos de Miranda! en 2001, ¿es cierto que fueron novios?

AS: sí, antes de empezar la banda fuimos novios.

JG: Ale tenía los pelos largos, era un freak que abría mucho los ojos. Yo estudiaba jazz con señoras, no conocía muchos rockeros, y cuando lo conocí a Ale me volví loca. Después de ser novios fuimos amigos y ahora somos como hermanos.

—Desde el primer disco "Es mentira" con temazos como "Imán", que fue una de las primeras que escribiste, siempre se caracterizaron por una impronta melodramática y con mucho acting arriba del escenario. ¿En qué se inspiran?

AS: cuando hice "Imán" y vi que se podía combinar con la voz de Juliana, me di cuenta que podía funciona, así fue como arrancó todo. "Imán" marcó mi forma de componer. Usualmente, las canciones son historias mías, algunas frases me disparan títulos. En mi celular tengo una lista de títulos. Escribo para provocar empatía ya sea desde un engaño o una frustración.

—¿Cómo describen a "Fuerte", que viene a renovar el sonido ya que si bien no pierde la esencia popera, también tiene temas más tranquilos...

AS: la lírica es más profunda y densa que en discos anteriores. Y en cuanto a los ritmos, si bien hay canciones de baile, los tempos son más lentos que en otros discos. El sonido es menos estridente ya que hay más músicos tocando en la banda y se generan canciones más poprock. El disco no tiene un estilo, hay una mezcla de todo. Cada canción es un universo.

JG: le tenemos mucho amor a este nuevo disco, nos sentimos muy seguros...

—Ale, ¿cómo lograste esa voz tan maravillosa? ¿Es un talento natural?

AS: soy fanático de Prince y me ponía a cantar, no me daba cuenta. Cuando compuse "Imán" fue la primera vez que escribí para cantar con falsete y ahí me di cuenta.

—Miranda! siempre fue una banda abierta en cuanto a look, le aportaron mucho glam y ambigüedad a la escena pop nacional. Cuando irrumpieron en el 2000 con ese video de "Bailarina" en tonos naranjas, todos nos preguntábamos ¿quiénes son? ¿Qué tuvieron de distintivo para atraer a tanto público y crecer tan rápidamente?

AS: no pretendemos que la gente se identifique con nosotros, sino que vea que somos el show, siempre fuimos los más desvergonzados. Cuando la conocí a Juliana ella cantaba jazz y hacía los shows con mucha escenografía, así que me acoplé a ella y decidimos nunca tocar con la ropa que teníamos puesta, sino que sea algo especial. Nuestra propuesta no es de identificación, sino de mostrar algo diferente. Siempre nos inspiramos en artistas como Madonna, David Bowie o Prince, que en sus shows apelaban a la fantasía. Y cuando el público ve que estás rompiendo el hielo, se animan a más. Si bien la mayoría de nuestras canciones son tristes, cuando las combinamos con un ritmo de baile y la bola de espejos de la discoteca, adquiere un significado diferente, es como "el baile de los tristes".

JG: como banda nacimos en las discotecas. Bailar es una forma de exorcizar. En este recital en Rosario vamos a hacer el show completo con nuestra boda.

AS: el teatro El Círculo es uno de los lugares más lindos donde hemos tocado. Y el show en el teatro nos permite recorrer diferentes climas, hacer momentos acústicos, además de todos los temas bailables.

—Si tuviesen que elegir el mejor disco de su carrera, ¿cuál sería?

AS: ¡"Fuerte"!

JG: sí, ¡sin dudas! Creo que todos los discos desembocan en este. Las canciones son estados de ánimo, fotografías. En este disco maximizamos todo. Con el tiempo nos hemos ganado, con mucho trabajo, muchas herramientas como el estudio propio y la seguridad de hacer lo que nos gusta sin miedo. Tenemos una gran fortaleza . Estamos muy orgullosos de lo que estamos haciendo y de cómo están saliendo los shows en vivo. Me siento igual que cuando empecé con este proyecto, el entusiasmo está intacto. La esencia de la banda sigue siendo la misma.

Ping Pong

• Pimpinela

Lucía es la mejor cantante de habla hispana. Joaquín es un gran compositor. Son grandes amigos

• Susana Giménez

Es todo. La amamos. "Tengo una gigantografía de ella en mi living" (Juliana). "Y yo cada vez que voy a la casa de Juli me saco selfies" (Ale).

• George Michael

Ayyy. Estaba muy enamorada de él en la escuela y escribía Juliana y George. "Faith" es una de las gemas pop de los ochenta.

• Mauricio Macri

Le deseamos lo mejor, es el presente electo y lo apoyamos, como lo haríamos con cualquier otro. Por más que te guste más o menos, no dejamos de querer todos lo mismo.

• Gustavo Cerati

Lo invitamos a cantar en la presentación de nuestro primer disco, cantó "Tu juego", fue nuestro primer sold out en un teatro. Vino a ensayar con nosotros en un monoambiente de Villa Crespo. Ver cómo un músico tan grande se preocupa tanto por todos los detalles es para valorar. Tenía un compromiso absoluto con la excelencia.

• Una canción para enamorar

Juliana: "Tomorrow Never Came" de Lana del Rey junto a Sean Lennon

Ale: "Every breath you take" de The Police.

• Una canción para llorar

Ale: ¡¿Qué llorar!? Pongo "Cachete, Pechito y Ombligo" de Pancho y la Sonora Colorada y a bailar.

Juliana: "Como un fan" de La Casa Azul.

• La mejor canción para bailar

"I feel love", de Donna Summer.