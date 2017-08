Mike Amigorena confesó que está enamorado, "stalkea" y vive un amor intenso pero a distancia

Después de separarse de Mónica Antonópulos en 2016, Mike Amigorena reservó su vida privada y nunca blanqueó una relación. Hasta ahora que conoció a una mujer de la que parece estar muy enamorado.

"Después de mucho tiempo estoy nuevamente de novio. Si bien no está conmigo físicamente ya que vive en España, ella me despertó algo que tenía entumecido. Re loco fue. Cuando menos lo pensaba, me enamoré", confesó el actor a la revista Luz.

Embed #monumentosargentinos. Siempre querré ser Don José. Regimiento Granaderos a Caballo Una publicación compartida de Mike Amigorena (@mik3amigorena_) el 18 de Mar de 2017 a la(s) 8:37 PDT



"Ella no quiere que diga su nombre. Solo diré que es uruguaya y diseñadora de interiores, nada que ver con mi mundo. Tiene 26 años. Es chica y grande a la vez", agregó.